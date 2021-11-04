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Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий COVID-19
Фото: Facebook / Сергей Соколкин

Поэт, автор песен и журналист Сергей Соколкин умер в возрасте 58 лет от осложнений из-за коронавируса. Об этом сообщили в «Литературной газете» в четверг, 4 ноября.

— Известный поэт, журналист и культуртрегер Сергей Юрьевич Соколкин скончался на 59-м году жизни. Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, он был нашим автором и большим другом редакции, — говорится в сообщении.

Артист, как уточняется, попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Это был фактически «смертный приговор», при этом чуда не произошло, отмечает «Литературная газета».

Сергей Соколкин родился 23 сентября 1963 года в Хабаровске. Творческую карьеру он начал в 1997 году.

Поэт писал песни для таких российских артистов, как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Борис Моисеев и Ирина Аллегрова. Тексты его авторства исполняют более 60 звезд отечественной эстрады.

Он успел выпустить восемь книг стихов и один роман. Соколкин был членом Союза писателей России и членом-корреспондентом Академии российской словесности.

Поэт являлся лауреатом Международной литературной премии им. Платонова «Умное сердце». Кроме того, Соколкин признан заслуженным работником культуры России.

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