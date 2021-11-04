Плотный туман вновь опустится на Москву в ночь на 5 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Москве ночью в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

— В ночные часы и до 9:00 5 ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров, — говорится в сообщении.

Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дороге, отмечается в Telegram-канале ведомства.

4 ноября в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы, 5 ноября, из-за сильного ветра. Порывы ветра в грядущие дни будут достигать в городе 17 метров в секунду.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание до нуля градусов. Также в столице в этот день ожидаются мокрый снег и дождь.

Кроме этого, он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12–13 градусов выше нуля. Выходные также обещают быть довольно теплыми: прогнозируется до семи-девяти градусов тепла в субботу и до плюс трех-восьми градусов в воскресенье.