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Футболисты «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» подрались после игры вничью

Юлия Курганова

Спорт
Футболисты «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» подрались после игры вничью
Фото: instagram.com/fclokomotiv/

В Стамбуле в четверг, 4 ноября, прошел матч четвертого тура Лиги Европы. Московский «Локомотив» сыграл с местным «Галатасараем».

Встреча закончилась с ничейным результатом 1:1. Счет открыл турецкий клуб на 43-й минуте благодаря Софьяну Фегули. На 72-й минуте гол забил Франсуа Камано из «Локомотива».

В конце игры во время добавленного времени после фола московской команды полузащитник Дмитрий Баринов стал затягивать время, убегая с мячом. Футболистам турецкого клуба это не понравилось, в результате случилась крупная стычка с участием обеих команд. С трибун в сторону игроков полетели бутылки и стаканы. Успокоить болельщиков попытался вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера.

В итоге желтые карточки получили Дмитрий Баринов, Дмитрий Живоглядов и турецкий нападающий Мбайе Дьян.

3 ноября итальянские СМИ оценили победу туринского клуба над «Зенитом» в ЛЧ. Туринский «Ювентус» на своем поле уверенно разобрался с питерским «Зенитом» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В итальянских СМИ назвали это «возрождением» коллектива, который в последних матчах не блещет стабильностью.

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