Самой красивой девочкой Евразии признали девятилетнюю россиянку

Фото: instagram.com/evangelina_melnikova/

Первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье, заняла россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе Little Miss World Russia.

За титул самой красивой девочки в Евразии боролись 20 участниц из разных стран мира.

В прошлом году Мельникова выиграла Гран-При конкурса Little Miss World Russia, что позволило ей представлять страну на международном уровне.

Жюри оценило пластику и грацию ребенка. Теперь ее ждет в том числе участие в благотворительных проектах, сообщает «Российская газета».

Победительница конкурса занимается балетом. Еванжелине девять лет. Среди ее достижений — первая поддержка, выполненная с маэстро Сергеем Филиным, одна из главных ролей в балете на льду Евгения Плющенко «Золушка» и совместное выступление с примой Большого театра Ольгой Смирновой.

