Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и тринадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Аэропорт Хабаровска вводит систему QR-кодов для посещения. С декабря воздушную гавань можно посетить только при наличии QR-кода. В том числе и для прилетающих. Авиабилеты в кассах также можно приобрести только с действующим кодом.

Коронавирус не отступает. Дополнительные ограничения, которые направлены на борьбу с инфекцией, вводятся не только в России. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ситуации с COVID-19 в различных странах, а также о принимаемых в них мерах по борьбе с пандемией.