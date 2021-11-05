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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и тринадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Аэропорт Хабаровска вводит систему QR-кодов для посещения. С декабря воздушную гавань можно посетить только при наличии QR-кода. В том числе и для прилетающих. Авиабилеты в кассах также можно приобрести только с действующим кодом.

Коронавирус не отступает. Дополнительные ограничения, которые направлены на борьбу с инфекцией, вводятся не только в России. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ситуации с COVID-19 в различных странах, а также о принимаемых в них мерах по борьбе с пандемией.

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