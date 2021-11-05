Юрист рассказал, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги

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Есть определенная схема действий, если с банковской карты несанкционированно списали средства, и вы при этом не нарушали правила пользования картой, то есть никому не сообщали ее данные и не доверяли право проведения операций по своему счету. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

— Во-первых, необходимо немедленно заблокировать карту. Сделать это можно в мобильном приложении банка или позвонив сотруднику банка. Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды — сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счет, и подав заявление о происшествии. Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы, — объяснил он.

Юрист добавил, что в заявлении следует подробно изложить последовательность событий, отдельно указать, что владелец карты не осуществлял данной банковской операции, не давал никому согласия на ее осуществления, не согласен с ней и требует возврата похищенных средств.

Также нужно обратиться с заявлением в полицию по месту жительства или нахождения отделения банка. У кредитной организации есть 30 календарных дней на проведение внутреннего расследования. В случае, если преступники действовали из-за границы, банку понадобится 60 дней, уточнил эксперт.

Банк будет обязан вернуть деньги на счет, если по итогам расследования выяснится, что владелец карты не «помогал» преступникам, и кража произошла не по его вине. Если же банк откажет в возврате средств, то следует обратиться к регулятору (ЦБ РФ) и подать иск в суд, передает агентство «Прайм».

До этого эксперт по финансам рассказал, когда лучше расплачиваться наличными. Несмотря на то, что расплачиваться банковскими карточками крайне удобно, остаются ситуации, когда лучше расплатиться наличными. Так, если человек приобретает товар за наличные средства и позже решает вернуть его в магазин, то возврат средств будет проще осуществить.