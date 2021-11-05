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Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На руднике «Интернациональный» в городе Мирном обрушилась порода. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщается на сайте МЧС России по Якутии.

Установлено, что в ходе проведения горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги. Горноспасатели МЧС РФ подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Проводится вывод работников на поверхность. Погибших нет.

В МЧС уточнили, что обрушение случилось в блоке № 11. Спасатели обследуют данный участок.

Угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме, отметили в пресс-службе ведомства.

Подземный толчок произошел в Кузбассе, пострадали два горняка. 16 октября в 03:13 сейсмостанция города Новосибирска зафиксировала толчок с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. На шахте Шерегешского рудника случился подземный толчок на участке Новый Шерегеш. Всех горняков вывели на поверхность.

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