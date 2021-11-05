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Названа смертельная опасность пятен на языке

Полина Долганова

Общество
Названа смертельная опасность пятен на языке
Фото: Pixabay

Пятна красного или белого цвета на слизистой или на языке могут свидетельствовать о развитии раковой опухоли ротовой полости. Об этом рассказали британские врачи.

По их словам, о начале развития рака также могу говорить язвы на языке, которые не проходят в течение трех недель, шишки на шее, болевые ощущение в горле или ушах, а также проблемы с дыханием.

— Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту, — передает слова медиков издание Express.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, к каким последствиям могут привести стоматологические проблемы. По его словам, боли в зубах чреваты не только дискомфортом, но и опасными заболеваниями. Так, у человека могут развиться головные боли из-за кариеса, так как он задевает нервные окончания. Помимо этого, головные боли могут возникнуть из-за неправильного прикуса.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности хромоты.

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