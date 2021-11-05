В Приморье введут запрет на посещение магазинов и салонов красоты без QR-кода

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Власти Приморья планируют запретить местным жителям посещать магазины с промышленными товарами, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода с 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным руководителя местного управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, наибольший прирост заболеваемости COVID-19 в регионе в последнее время наблюдается у граждан от 18 до 29 лет и лиц в возрасте от 30 до 49 лет. Также за последнюю неделю прирост заболеваемости среди работников торговли непродовольственными товарами составил 40 процентов, передает РИА Новости.

Кроме того, QR-код понадобится с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов Приморья. Соответствующее постановление подписала глава регионального правительства Вера Щербина. Согласно документу, требование не относится к детям до 18 лет, а также людям с документом о недавно перенесенной коронавирусной инфекции и тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов назад. Учреждения культуры, спорта и общепита должны будут установить мобильные ограждения для организации потока посетителей и проверки у них действия QR-кодов.