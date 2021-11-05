Ученые рассказали, какой способ похудения может привести к онкологии

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Режим питания, который предполагает ограничения в употреблении углеводов и активное потребление белков, способствует снижению веса, однако он также может оказать крайне негативное влияние на здоровье. Об этом сообщают иностранные ученые.

Диета, при которой разрешено включать в свой рацион продукты с высоким содержанием белков, опасна тем, что человек недополучает полезные углеводы. Впоследствии это приводит к нехватке клетчатки в организме. Ее недостаток, в свою очередь, опасен возникновением рака толстой кишки и повышением холестерина в крови, передает Food.news.

Контролирующему свое здоровье человеку необходимо наполнять рацион продуктами, которые, наоборот, понижают уровень холестерина. С помощью правильного питания возможна профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Такое мнение высказала британский медик Дебора Ли. По ее словам, высокое содержание холестерина наблюдается в жирной пище, мясе, колбасе, мучных изделиях, сыре, фастфуде, консервах и других вредных продуктах питания. Такой рацион может стать причиной ожирения, нервной анорексии, заболеваний почек, гипотиреоза и других недугов.