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Уголовное дело по факту убийства мужчины возбудили в Химках

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело по факту убийства мужчины возбудили в Химках
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Химки, квартал Старбеево Карта всех событий

По факту убийства мужчины в городском округе Химки было возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 4 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— В ходе конфликта мужчина произвел выстрелы в двух оппонентов. В результате один из них от полученных сквозных ранений скончался на месте, второй госпитализирован в больницу, — рассказали в ведомстве.

С места преступления правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, 24 гильзы, два шарика от травматического оружия, две пули и смывы вещества бурого оттенка.

По факту случившегося было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время правоохранители ищут подозреваемого в убийстве.

В ночь на 5 ноября стало известно, что в подмосковных Химках вооруженные преступники застрелили мужчину в микрорайоне Старбеево. По предварительной информации, около кафе произошла стычка из-за автобизнеса. Преступники открыли огонь, а потом скрылись с места происшествия.

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