«Комиссионный контроль»: москвичи могут проверить законность возводимых в районе построек

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Новый проект по контролю за зданиями с непосредственным участием москвичей запустили в столице. «Комиссионный контроль» станет еще одним механизмом выявления незаконных построек в разных частях города. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Иногда одновременно мы получаем сразу несколько схожих письменных обращений о нарушении в земельно-имущественной сфере по конкретному адресу. Для оперативного реагирования на такие ситуации и был создан проект «Комиссионный контроль». Он позволяет собрать специальную контрольную комиссию и провести обследование в приоритетном порядке вместе с жителями — авторами обращений, — сказал Овчинский.

В число членов комиссии входят не только жители района, но и активисты-общественники, сотрудники Госинспекции и представители префектур.

Первые успехи нового проекта зафиксировали в СВАО Москвы. Так, например, в Алексеевском районе благодаря обращению горожан удалось остановить самовольную реконструкцию двухэтажного здания.

В будущем инспекция планирует применять этот метод и в других районах города.

С начала текущего года Госинспекция по недвижимости зафиксировала свыше 5,1 тысячи нарушений при использовании земли и помещений. В области землевладения таких нарушений было 4,2 тысячи и еще 929 — с объектами нежилого фонда.

По словам начальника ведомства Владислава Овчинского, чаще всего инспекции приходилось фиксировать нарушения, связанные с отсутствием надлежащих документов на переустройство. В этой категории в текущем году было выявлено 713 нарушений. Второй по численности ошибкой является изменение назначения объектов (80 случаев за год). На третьем месте расположились нарушения порядка занятия объектов (66 случаев).