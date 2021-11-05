Кулеба обвинил Россию в усугублении газового кризиса в Европе

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Россия якобы ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы усугубить энергетический кризис. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 5 ноября.

— Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск «Северного потока — 2», — рассказал дипломат.

Дефицит газа на европейском рынке говорит о том, что новые маршруты не гарантируют увеличения поставок топлива в регион, приводит слова Кулебы РИА Новости.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что сокращение транзита газа в Европу является свидетельством незаинтересованности России в газопроводе «Северный поток — 2». Прокачка газа 30 октября по трубопроводу Ямал — Европа упала до нуля, а Газпром понес из-за этого убытки, уточнил он.

Таким образом газовый гигант, как уверен автор, якобы манипулирует рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. Минэкономики Германии по-прежнему не видит угроз в газопроводе, сетует он. Сложно поверить в то, что немецкие чиновники изучили почти 600 страниц аналитики за четыре рабочих дня, заключил Кублик.