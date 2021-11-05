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«Кое-как спас себя и ребенка»: МВД опубликовало видео с участниками конфликта в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
«Кое-как спас себя и ребенка»: МВД опубликовало видео с участниками конфликта в ТиНАО
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Трое из четырех подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО являются гражданами России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в пятницу, 5 ноября.

— Полицейскими опрошены пострадавшие — отец несовершеннолетнего ребенка и его знакомый. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены территориальное подразделение органов внутренних дел, — говорится в сообщении.

Местонахождение еще одного подозреваемого пока не известно, его личность установлена, отмечает «МВД Медиа».

Пострадавший мужчина рассказал, что в ходе конфликта один из напавших специально ударил ребенка по щеке. Также последовало нападение с ножом.

— Кое-как спас себя и ребенка, потому что он сидел у меня на шее. Максимально быстро снял ребенка на землю и встал перед ним. После этого без разговоров начали бить меня, — рассказал отец мальчика.

Видео: Пресс-центр МВД России

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.

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