Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности

Юлия Курганова

Политика
Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности
Фото: youtube.com

Россия требует компенсации за простой изъятой в Соединенных Штатах дипломатической собственности, счет идет на сотни тысяч долларов. Об этом сообщил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

— Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли, — сказал он в интервью RTVI.

Дипломат напомнил, что в общей сложности речь идет о шести конфискованных объектах.

В последние годы посольство, по словам Кошелева, 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посещение объектов для их инвентаризации и осмотра. Но ему постоянно отказывают.

Ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство, и если случится авария и пострадает здание или соседние, претензии предъявят российской стороне, отметил дипломат.

При этом советник-посланник заявил, что перспектив разрешения ситуации с дипсобственностью пока нет, однако без этого нормализация отношений невозможна, передает РИА Новости.

Антонов заявил о позитивных сдвигах в отношениях России и США. Он отметил, что президент США Джозеф Байден согласился на предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ.

29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь предлагает США остановить «маховик» эскалации и начать предметный разговор. Вашингтону известен предпочтительный для Москвы вариант с выходом на полное встречное обнуление имеющихся ограничений, уточнила дипломат.

Читайте также:
СШАРоссияденежная компенсация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте