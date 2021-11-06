Россия потребовала от США компенсации за потерю доступа к дипсобственности

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Россия требует компенсации за простой изъятой в Соединенных Штатах дипломатической собственности, счет идет на сотни тысяч долларов. Об этом сообщил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

— Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли, — сказал он в интервью RTVI.

Дипломат напомнил, что в общей сложности речь идет о шести конфискованных объектах.

В последние годы посольство, по словам Кошелева, 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посещение объектов для их инвентаризации и осмотра. Но ему постоянно отказывают.

Ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство, и если случится авария и пострадает здание или соседние, претензии предъявят российской стороне, отметил дипломат.

При этом советник-посланник заявил, что перспектив разрешения ситуации с дипсобственностью пока нет, однако без этого нормализация отношений невозможна, передает РИА Новости.

Антонов заявил о позитивных сдвигах в отношениях России и США. Он отметил, что президент США Джозеф Байден согласился на предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ.

29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь предлагает США остановить «маховик» эскалации и начать предметный разговор. Вашингтону известен предпочтительный для Москвы вариант с выходом на полное встречное обнуление имеющихся ограничений, уточнила дипломат.