Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз

Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси по итогам 2021 года стал обладателем «Золотого мяча». Об этом сообщает в пятницу, 5 ноября, издание RTP со ссылкой на источник.

Отмечается, что футболист дал традиционное для победителя интервью журналу France Football, который учредил данный приз.

Церемония награждения пройдет 29 ноября в Париже.

При этом директор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что издание пока не информировало обладателя награды о победе.

Ранее Мессии уже шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В последний раз он завоевал трофей в 2019 году.

Карточка с первой подписью Месси выставлена на аукцион. Документ выставлен за несколько тысяч долларов. Карточка с фото и подписью аргентинца датируется 1995–2000 годами. В этот период футболист играл за «Ньюэллс Олд Бойз».