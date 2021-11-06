Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 6 ноября, столичный регион будет находиться в ложбине циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами — с порывами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что начало ноября продолжает удивлять жителей мегаполиса необычно теплыми днями. Ночью температура составляет плюс 7-9 градусов, днем — 8-10 градусов тепла, что выше климатической нормы на 7 градусов. Сохраняется неустойчивое атмосферное давление на пониженном фоне, кислородный режим неблагоприятный, его значение ниже нормы на 10-13 единиц.

Это внешние условия погодной гипоксии, при которых повышается риск развития метеообусловленных обострений и ухудшения самочувствия. Свою лепту в формировании некомфортной погоды может внести и слабо возмущенный геомагнитный фон. Метеозависимые люди с различными хроническими недугами, переутомлением, вегетативными расстройствами и психо-эмоциональными нарушениями могут в этот день отмечать различные симптомы недомогания.

Желательно изменить свой режим: больше внимания уделить отдыху, особенно полезны прогулки на свежем воздухе, можно принять ванну с добавлением ароматических масел лаванды, мелиссы или хвойного экстракта, тонизирует и нормализует сосудистый тонус контрастный душ, не стоит пренебрегать и назначенными врачом лечебными мероприятиями.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москву придет зимняя погода. Синоптик отметил, что температура будет приближаться к климатической норме.