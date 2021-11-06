Многие из решивших уволиться в ЕАО работников скорой помощи забрали заявления

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), ранее принявшие решение уволиться с работы из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, забрали свои заявления. Об этом сообщила представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона в субботу, 6 ноября.

— Многие (из них) позабирали заявления (об увольнении), но не все, — заявила представитель ведомства.

Она добавила, что для решения проблемы в регион прибыл руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава РФ Вадим Теплов.

Он рассказал, что встретился с медработниками и отметил, что в связи с пандемией коронавируса сотрудники скорой помощи испытывали сильную нагрузку, передают РИА Новости.

— Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено, — сказал Вадим Теплов.

Ситуация произошла в двух населенных пунктах Облученского района ЕАО. Как пояснили сами работники скорой, они все подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, поэтому у них иммунитет давно выработался.

Согласно же постановлению главного санитарного врача региона, 80 процентов коллектива должны были получить первый компонент вакцины до 15 ноября, а второй — до 15 декабря.

В Госдуме отреагировали на увольнение медиков, отказавшихся от вакцинации. Истории сопротивления вакцинации от коронавируса, подобные подаче заявлений на увольнениесотрудниками скорой помощи в Еврейской автономной области, случаются в России уже не в первый раз. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в пятницу, 5 ноября.