Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пруда в Зеленограде

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Каменский пруд Карта всех событий

Специалисты благоустроили Нижний Каменский пруд в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в субботу, 6 ноября.

— Нижний Каменский пруд в Зеленограде долго был неухоженным. Мы начали благоустройство пару лет назад, — рассказал глава города.

Сперва рабочие сделали детские и спортивную площадки, а также скейт-парк. Летом в порядок была приведена прибрежная территория, где появились беседки и мост через русло реки Каменки, заключил мэр.

6 ноября сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории возле станции метро Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кунцевская».

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Мазиловской, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей. Рабочие в процессе благоустройства заменят асфальтобетонное покрытие дорог и обновят тротуары.

Воздушные провода уберут под землю в специальные коллекторы. Вдоль улицы Ивана Франко появится регулярный сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками и амфитеатром с деревянными настилами для отдыха.