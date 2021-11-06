Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пруда в Зеленограде

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пруда в Зеленограде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Каменский пруд Карта всех событий

Специалисты благоустроили Нижний Каменский пруд в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в субботу, 6 ноября.

— Нижний Каменский пруд в Зеленограде долго был неухоженным. Мы начали благоустройство пару лет назад, — рассказал глава города.

Сперва рабочие сделали детские и спортивную площадки, а также скейт-парк. Летом в порядок была приведена прибрежная территория, где появились беседки и мост через русло реки Каменки, заключил мэр.

6 ноября сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории возле станции метро Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кунцевская».

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Мазиловской, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей. Рабочие в процессе благоустройства заменят асфальтобетонное покрытие дорог и обновят тротуары.

Воздушные провода уберут под землю в специальные коллекторы. Вдоль улицы Ивана Франко появится регулярный сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками и амфитеатром с деревянными настилами для отдыха.

Читайте также:
Сергей СобянинЗеленоградБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте