Мурашко раскрыл сроки новых поставок «Спутника Лайт» в регионы

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Поставки дополнительных объемов вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в регионы начнутся 8 ноября. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября.

— В доступности есть вакцины, — рассказал министр.

Ведомство видит высокую востребованность «Спутника Лайт», новые объемы препарата начнут поставлять в регионы со следующей недели, приводит слова Мурашко ТАСС.

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.

За последние сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев COVID-19. Отмечается, что 11,3 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последние 24 часа в городе выявили 6880 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки российские врачи полностью вылечили 29 201 пациента, также в стране зафиксировали 1188 летальных исходов.