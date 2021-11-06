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Самарская область отказалась продлевать период нерабочих дней

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Самарская область отказалась продлевать период нерабочих дней
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Оперативный штаб принял решение не продлевать режим нерабочих дней в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в субботу, 6 ноября.

— Режим нерабочих дней не продлен в Самарской области. Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова, — говорится в сообщении.

Ограничения для привитых или переболевших COVID-19 граждан старше 65 лет также снимаются. Услугами ряда организаций жители области смогут пользоваться при наличии QR-кода, данных о перенесенной болезни или отрицательном ПЦР-тесте.

Требования коснутся организаций в сфере культуры, спортивных мероприятий, организаций сферы услуг и предприятий общественного питания. Решение о формате обучения детей и подростков будут принимать оперштабы муниципалитетов, отмечается на странице правительства области в соцсети «ВКонтакте».

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За последние сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев COVID-19. Отмечается, что 11,3 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки российские врачи полностью вылечили 29 201 пациента. При этом в стране зафиксировали 1188 летальных исходов.

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