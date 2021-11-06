Чечня первой из регионов завершила перепись населения в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители Чечни полностью прошли Всероссийскую перепись населения. Об этом заявил глава Чеченстата Рамзан Дигаев в субботу, 6 ноября.

— Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100 процентов перепись населения, — рассказал чиновник.

Для проведения переписи в республике разместили 457 переписных и стационарных участков. Всего в переписи были задействованы 3238 человек, из них 2741 переписчик, отмечает РИА Новости.

2 ноября в Росстате сообщили, что в переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян, что составляет более 63 процентов населения страны. В связи с этим было принято решение продлить перепись на портале госуслуг до 14 ноября.

Перепись стартовала 15 октября. Впервые в ней можно принять участие дистанционно.

Россияне могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

27 октября стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в переписи населения в онлайн-формате.