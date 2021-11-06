«Как красиво»: Собчак показала подарки в честь 40-летнего юбилея

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала несколько видео после своего 40-летнего юбилея, где показала множество дорогостоящих подарков.

— Как красиво, красиво, сколько цветов и всего! Подарки, класс, вообще! — рассказала она.

В одном из пакетов была белая стеганая сумка с бамбуковыми ручками стоимостью не менее 300 тысяч рублей. Увидев ее, Собчак отметила красоту вещи и уточнила, что это «прямо кайф».

Плетеная сумка лазурного цвета ценой около 200 тысяч рублей ожидала телеведущую в еще одной коробке. Она также показала подписчикам золотое ожерелье с бриллиантами и ожерелье-гвоздь из золота.

Видео: Instagram / xenia_sobchak

5 ноября худрук Театра на Малой Бронной и супруг Собчак Константин Богомолов поздравил ее с 40-летием. Он уточнил, что в ее смирении не бывает покорности, но в силе Собчак столько слабости.

2 августа Собчак отправилась в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения Богомолова. Первое поздравление телеведущая опубликовала еще 23 июля.

Тогда она трогательно написала, что раньше думала, что с ней «что-то не так», но потом встретила Константина и поняла: «не так — это про всех вокруг». Теперь вся ее вселенная и счастье — в Богомолове, подчеркнула она.