Туристы смогут посетить Кубу без прохождения карантина

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С 7 ноября власти Кубы отменяют обязательный карантин для иностранцев. Теперь туристам из России будет доступен не только курорт Варадеро и остров Кайо-Коко.

До этого было разрешено отдыхать на пляжах перечисленных курортов, но остальная часть Кубы без прохождения карантина была недоступна.

Для того, чтобы посетить Кубу нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР, который был сделан не более чем за 72 часа до посадки в самолет. Отмечается, что от данного требования освобождены дети до 12 лет, пишет РИА Новости.

В 2021 году Куба приняла порядка 250 тысяч туристов. Также власти республики ожидают, что до конца года их посетят еще около 100 тысяч путешественников.

Послабление ограничительных мер связано с тем, что в стране улучшается эпидемиологическая ситуация, а также набирает темпы кампания по вакцинации. К 15 ноября власти рассчитывают привить тремя дозами кубинских вакцин более 70 процентов населения.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал «Вечерней Москве» о том, какие направления популярны у российских туристов.