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Мессенджер Telegram обвиняют в неудалении запрещенного контента

Виктория Храменкова

Экономика
Мессенджер Telegram обвиняют в неудалении запрещенного контента
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Начался процесс принудительного взыскания с мессенджера Telegram штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей. Судебные приставы обвиняют компанию в отказе удаления запрещенной информации. Об этом сказано в электронном банке данных исполнительных производств.

Взыскание происходит по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На Telegram был наложен штраф в 2,5 миллиона рублей, поскольку он был признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Ранее Telegram был оштрафован на 35 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 миллионов рублей, сроки их добровольного погашения истекли 24 октября и 7 ноября 2021 года, пишет ТАСС.

В октябре мессенджер Telegram и сервис LiveJournal были внесены Роскомнадзором в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей. Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

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