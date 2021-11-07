Диетолог назвала напиток, который полезно пить при гастрите

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Люди, которые страдают гастритом и язвой желудка, могут перекусывать киселем. Этот напиток является отличным вариантом для них, посколько он питателен и в нем повышена калорийность. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова.

Она также подчеркнула, что напиток умеет замедлять всасывание жиров. Поэтому в кровь попадает меньше холестерина.

— Также он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, — отметила специалист в интервью РИА Новости.

Несмотря на полезные свойства, кисель может и навредить. Так, например, в продукте много углеводов. Поэтому люди с сахарным диабетом должны подойти к его потреблению с аккуратностью.

В октябре российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые являются бесполезными. Кроме того, некоторые из них, по его словам, могут быть опасными для жизни.