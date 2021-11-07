Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог назвала напиток, который полезно пить при гастрите

Виктория Храменкова

Общество
Диетолог назвала напиток, который полезно пить при гастрите
Фото: www.sxc.hu

Люди, которые страдают гастритом и язвой желудка, могут перекусывать киселем. Этот напиток является отличным вариантом для них, посколько он питателен и в нем повышена калорийность. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова.

Она также подчеркнула, что напиток умеет замедлять всасывание жиров. Поэтому в кровь попадает меньше холестерина.

— Также он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, — отметила специалист в интервью РИА Новости.

Несмотря на полезные свойства, кисель может и навредить. Так, например, в продукте много углеводов. Поэтому люди с сахарным диабетом должны подойти к его потреблению с аккуратностью.

В октябре российский врач Александр Мясников назвал пять распространенных народных методов лечения, которые являются бесполезными. Кроме того, некоторые из них, по его словам, могут быть опасными для жизни.

Читайте также:
гастритХолестеринЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте