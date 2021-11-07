Власти Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока-2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Для того, чтобы Германия была стабильно снабжена газом, газопровод «Северный поток — 2» должен быть введен в эксплуатацию уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

— ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики, в связи с чем растут цены на электричество и наблюдается нехватка ресурсов. Поэтому нам нужны газовые электростанции. «Северный поток — 2» был бы надежной основой для стабильного поступления газа в Германию, — передает слова премьер-министра газета WAZ.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам.

В четверг, 4 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что сертификация проекта «Северный поток — 2» может не завершиться к началу 2022 года.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.