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Власти Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока-2»

Виктория Храменкова

Экономика
Власти Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока-2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Для того, чтобы Германия была стабильно снабжена газом, газопровод «Северный поток — 2» должен быть введен в эксплуатацию уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

— ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики, в связи с чем растут цены на электричество и наблюдается нехватка ресурсов. Поэтому нам нужны газовые электростанции. «Северный поток — 2» был бы надежной основой для стабильного поступления газа в Германию, — передает слова премьер-министра газета WAZ.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам.

В четверг, 4 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что сертификация проекта «Северный поток — 2» может не завершиться к началу 2022 года.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.

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