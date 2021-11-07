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В России выявили 39 165 новых случаев COVID-19 за сутки

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 39 165 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: unsplash

За последние 24 часа в России установили 39 165 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,1 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние сутки в городе выявили 4975 новых случаев COVID-19.

За последние 24 часа российские медики полностью вылечили 26 806 пациентов, также в стране зарегистрировали 1179 летальных исходов.

В субботу, 6 ноября, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре–пять раз.

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 57 256 745 россиян.

В пятницу, 5 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сроки окончания пандемии коронавируса в стране зависят от пресечения фальсификации документов о ней и наращивания темпов вакцинации.

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