Врач рассказала о новых эффективных препаратах против тяжелой формы COVID-19

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В России появились новые медикаменты, которые предназначены для предотвращения развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

Она уточнила, что препарат вводится в организм больного коронавирусом на самых ранних стадиях:

— Если был сделан тест и выяснилось, что результат положительный, препарат можно вводить.

В новых медикаментах, уточнила Мескина, имеются моноклональные антитела, которые воздействуют на спай-белок коронавируса и препятствуют его присоединению к клеткам человеческого организма, предотвращая заражение.

Медикаментозная профилактика может быть применена для защиты от недуга в период временного запрета на укол — беременность, острые аллергические приступы, острая стадия хронического заболевания.

Тем, кому в силу разных причин вакцинироваться запрещено, можно применять химиопрофилактику противовирусными препаратами. При этом не стоит забывать, по словам врача, и о классических мерах защиты — маска, социальная дистанция, обработка рук и отказ от посещения массовых мероприятий.

Также врач рассказала, в каких случаях делать укол от коронавируса может быть опасен.