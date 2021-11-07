Кафе в Актау в момент взрыва было закрыто для посетителей

Фото: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Заведение общественного питания в казахстанском городе Актау было закрыто в момент взрыва. Об этом сообщил представитель местного МЧС Талгат Уали в воскресенье, 7 ноября.

Уточняется, что взрыв прогремел в 19:20 по московскому времени.

— Со слов хозяина кафе, в шесть часов вечера его закрыли. Во время взрыва в кафе никого не было, оно не работало, — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

О взрыве в заведении общественного питания в Актау стало известно в воскресенье вечером, 7 ноября.

По предварительным данным, кафе, расположенное возле строительного рынка, полностью разрушилось из-за взрыва, который произошел по еще неустановленным причинам.

Также в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что информации о получивших травмах гражданах пока не поступало.

Однако жители данных территорий добавили, что кафе всегда пользовалось популярностью среди посетителей. По этой причине в момент происшествия около здания могли находиться люди.

После кадры взрыва опубликовала пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области республики.