Моргенштерн поссорился со зрителем на своем концерте

Фото: instagram/morgen_shtern

На концерте рэпера Моргенштерна один из зрителей попросил артиста не использовать в своих песнях нецензурную лексику. Однако сам Алишер Моргенштерн не оставил этот инцидент без внимания и спровоцировал конфликт со своим слушателем.

На концерте рэпера в Дубае собралось большое количество людей. Отмечается, что в зале также присутствовали дети. Несмотря на это, Моргенштерн не стал менять свою концертную программу, чтобы она стала более приемлемой для несовершеннолетних.

Одного из слушателей возмутил этот факт. Поэтому он предложил Моргенштерну выйти и разобраться «как мужики». После этого исполнитель отчитал его со сцены.

— Не нравится — уходи, никто не держит. Думаешь, я дурачок с татуировкой на лице? Но посмотри, сколько людей пришли меня послушать. Детям не нужно слышать мои тексты? Ну ок. Но зачем ты привел их на концерт?, — ответил артист, пишет Telegram-канал издания Super.

Кроме этого, Алишер попросил охрану не выводить с площадки возмущенного зрителя, чтобы лично закончить развязавшуюся ссору.

25 октября рэпер в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября в СК сообщили, что проверят слова Моргенштерна о Великой Отечественной войне на возможное нарушение закона. В рамках проверки будет установлено, имеются ли в словах исполнителя нарушения законодательства.

В тот же день исполнитель принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими.