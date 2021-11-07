Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пешеход пострадал в аварии на Кутузовском проспекте

Виктория Храменкова

Происшествия
Пешеход пострадал в аварии на Кутузовском проспекте
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспектКарта всех событий

В Москве на Кутузовском проспекте пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате он попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 7 ноября.

— На Кутузовском проспекте в районе дома 59 произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что сейчас на месте оперативные службы города проводят работы. Кроме этого, уточняются обстоятельства произошедшего, а также выясняется информация о пострадавших.

Утром 7 ноября 2021 года водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик. Женщина с ребенком госпитализированы, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Читайте также:
ДорогиДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте