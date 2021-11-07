Пешеход пострадал в аварии на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В Москве на Кутузовском проспекте пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате он попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 7 ноября.

— На Кутузовском проспекте в районе дома 59 произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что сейчас на месте оперативные службы города проводят работы. Кроме этого, уточняются обстоятельства произошедшего, а также выясняется информация о пострадавших.

Утром 7 ноября 2021 года водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик. Женщина с ребенком госпитализированы, мальчик находится в тяжелом состоянии.