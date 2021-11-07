Специалист предположил причину взрыва в казахстанском кафе

Фото: Telegram-канал Sputnik Казахстан

Причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом заявил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

— С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона. По словам хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 литров каждый, — сказал Абдикадыров.

Отмечается, что пострадавших на месте не обнаружено. Все работники покинули заведение общественного питания в конце рабочего дня с 18:00 до 20:00 по местному времени, передает ТАСС.

О взрыве в заведении общественного питания в Актау стало известно в воскресенье вечером, 7 ноября.

По предварительным данным, кафе, расположенное возле строительного рынка, полностью разрушилось из-за взрыва.

Местные жители рассказали, что кафе всегда пользовалось популярностью среди посетителей. По этой причине в момент происшествия около здания могли находиться люди.

После кадры взрыва опубликовала пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области республики.

Также уточняется, что заведение общественного питания в казахстанском городе Актау было закрыто в момент взрыва.