Венозный застой, нарушение ЖКТ и апноэ: в каких положениях лучше не спать

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Вопрос зависимости качества сна от положения тела является довольно противоречивым и до сих пор продолжает активно изучаться, рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с «ВМ».

По мнению исследователей, не нужно злоупотреблять сном на спине. Такое положение негативно влияет на дыхание и повышает шансы возникновения некоторых заболеваний, считают они.

— Во время сна на спине человек больше храпит и повышаются риски апноэ (остановки дыхания — прим. «ВМ»). Теперь доказали, что в некоторых случаях появляются риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Известно, что положение сна на спине влияет на здоровье негативным образом вне зависимости от апноэ. Каковы механизмы этого воздействия — еще не совсем понятно. Возможно, если используется особенно высокая подушка, возникает сильный изгиб в районе шеи. Тогда в головном мозге может сформироваться венозный застой, — предположил Калинкин.

Сон на животе — также отнюдь не лучший вариант, отметил сомнолог. В таком положении возникает наибольшее давление на внутренние органы, особенно на органы желудочно-кишечного тракта. Из-за этого может нарушаться процесс пищеварения, пояснил Калинкин.

На данный момент ученые сошлись во мнении, что полезнее всего спать на боку, отметил он. Такой вариант оптимален с точки зрения влияния на дыхание. Кроме того, он избавляет внутренние органы от излишнего давления.

— Сейчас считается, что лучше всего спать на боку. Опасения многих людей лежать так из-за того, что «слева находится сердце», — полная ерунда. Возможно положение и на левом, и на правом боку, — объяснил сомнолог.

Однако и у этого варианта есть свои недостатки. Он может быть опасен, если человек с недостаточностью низкого пищеводного сфинктера плотно поел перед сном, предупредил специалист.

— Желудок человека, который плотно поел и лежит на правом боку, оказывается слева вверху. Если у этого человека есть недостаточность клапана между пищеводом и желудком, возникает риск заброса желудочного содержимого в пищевод и даже в верхние дыхательные пути. Иногда кислота попадает даже в евстахиеву трубу, соединяющую ротовую полость и верхнее ухо, — предостерег собеседник издания.

Эксперты рассказали россиянам о том, как сделать сон качественным и эффективным. На каких поверхностях спать полезнее всего, а какие могут навредить здоровью. Как часто надо менять матрас и как положение тела влияет на сон? Ответы на эти вопросы — в материале «ВМ».