Депутат Рады: Попытка наступления в Донбассе может вызвать удар по Украине

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Оппозиция предупредила украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

Он считает, что попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России пойдет на ответные меры. Также он сказал, что большая война — это крах.

— Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине, — подчеркнул Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме этого он поделился мнением, что Москва дала понять Западу, что пойдет до конца, если ставки будут высокие.

В середине октября представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Олег Волошин заявил, что капитуляция Украины перед Россией неминуема. По его словам, на Украине существует сложная ситуация с энергоносителями, поэтому отказ страны от конструктивных переговоров с Москвой может привести к холодной зиме для украинцев. Политик убежден, что властям страны нужно наладить диалог с Россией.