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Греф оценил риск появления стагфляции в мировой экономике

Михаил Алимов

Экономика
Греф оценил риск появления стагфляции в мировой экономике
Фото: roscongress / Андрей Любимов

В мире риски возникновения стагфляции невелики. Инфляция растет из-за восстановления мировой экономики после кризиса. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Стагфляция — это процесс, когда спад экономики или ее стагнация сопровождается еще и ростом цен. Например, глава Минфина РФ Антон Силуанов видит риски возникновения такой ситуации в мире, поэтому рекомендовал странам «большой двадцатки» начать регулирование ценовой политики, чтобы получить контроль над инфляцией.

— Риск стагфляции, о которой сейчас стали много говорить, не очень велик. Основная причина мировой инфляции - это более быстрое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление, — рассказал Греф в интервью РИА Новости.

На инфляцию повлияли условия пандемии, возросший спрос на чипы, климатические условия, рост цен на энергоносители, который заставил подорожать и сельскохозяйственные продукты.

По его словам, эти процессы взаимосвязаны и вызывают рост цен по всем миру. Россия остается частью мировой экономики, поэтому от данного процесса не скрыться. Глава Сбербанка отметил, что к середине 2022 года экономика мира нормализуется и стабилизирует рост цен, но инфляционные риски продолжат сохраняться.

До этого главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что в России к Новому году вырастут цены на сотовые телефоны, а также на некоторые продукты питания. Это связано с увеличением цен на них на мировом рынке. Подорожание происходит из-за дефицита товаров, где используются чипы. Так, например, в бытовой технике, автомобилях. Именно в этих категориях возможен рост цен.

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