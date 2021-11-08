Байден похвалил Большую птицу из «Улицы Сезам» за проведенную вакцинацию
Президент США Джо Байден похвалил персонажа телевизионной передачи «Улица Сезам» Большую птицу за «проведенную вакцинацию» от коронавируса. Об этом американский лидер написал в комментариях под соответствующим постом в социальной сети.
— Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других здоровыми, — написано от лица персонажа в его официальном аккаунте в Twitter.
Пернатого героя поддержал в данном начинании Джо Байден.
— Молодец, Большая птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район, — написал он в комментариях.
Однако с этой инициативой не все согласны. Так сенатор-республиканец Тед Круз в своем Twitter-аккаунте не согласился с Большой птицей и заявил, что это «правительственная пропаганда» вакцинации американских детей.
— Большая птица идет вакцинировать ваших детей, — написал он в посте с соответствующим видеороликом.
Big Bird coming over to vaccinate your kids. pic.twitter.com/LQODCO3GKg— Ted Cruz (@tedcruz) November 7, 2021
В конце октября «Вечерняя Москва» писала о том, что экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech разрешено для детей от 5 до 11 лет. Применение препарата одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе сравним с реакцией людей 16–25 лет. Согласно результатам исследований, эффективность препарата составила 90,7 процента.
4 ноября Байден заявил, что со следующей недели в США начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Это стало возможным поле одобрения федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний применения препарата, произведенного американской компанией Pfizer и германской BioNTech.