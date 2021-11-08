Байден похвалил Большую птицу из «Улицы Сезам» за проведенную вакцинацию

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден похвалил персонажа телевизионной передачи «Улица Сезам» Большую птицу за «проведенную вакцинацию» от коронавируса. Об этом американский лидер написал в комментариях под соответствующим постом в социальной сети.

— Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других здоровыми, — написано от лица персонажа в его официальном аккаунте в Twitter.

Пернатого героя поддержал в данном начинании Джо Байден.

— Молодец, Большая птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район, — написал он в комментариях.

Однако с этой инициативой не все согласны. Так сенатор-республиканец Тед Круз в своем Twitter-аккаунте не согласился с Большой птицей и заявил, что это «правительственная пропаганда» вакцинации американских детей.

— Большая птица идет вакцинировать ваших детей, — написал он в посте с соответствующим видеороликом.

Big Bird coming over to vaccinate your kids. pic.twitter.com/LQODCO3GKg — Ted Cruz (@tedcruz) November 7, 2021

В конце октября «Вечерняя Москва» писала о том, что экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech разрешено для детей от 5 до 11 лет. Применение препарата одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе сравним с реакцией людей 16–25 лет. Согласно результатам исследований, эффективность препарата составила 90,7 процента.

4 ноября Байден заявил, что со следующей недели в США начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Это стало возможным поле одобрения федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний применения препарата, произведенного американской компанией Pfizer и германской BioNTech.