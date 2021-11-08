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Украина ожидает от ФРГ решения по сертификации «Северного потока — 2»

Евгений Белоусов

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Украина ожидает от ФРГ решения по сертификации «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

В течение этой недели будет принято решение об участии «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП2). Об этом в Facebook 7 ноября сообщил глава компании Сергей Макогон.

Макогон отвечал на вопрос одного из пользователей, который поинтересовался новостями от немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur по поводу ранее поданной заявки Киева.

— Решение ожидается на следующей неделе, — ответил Макогон.

20 октября компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

Глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявили 4 ноября, что сертификация проекта «Северный поток — 2» может не завершиться к началу 2022 года.

Ранее, 1 ноября, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Financial Times сказал, что запуск «Северного потока — 2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы войны между Россией и Украиной.

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