Газпром начинает закачку газа в европейские хранилища

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В понедельник, 8 ноября, Газпром приступает к увеличению поставок в подземные хранилища Европы.

Также компания завершает закачку газа в подземные российские хранилища с целью бесперебойного обеспечения газоснабжения внутреннего рынка зимой.

Поручение Газпрому приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских подземных хранилищах было дано Владимиром Путиным 28 октября.

До этого президент отметил, что Газпром полностью выполняет все соглашения со странами Европы по поставкам газа. По его словам, сложившийся энергетический кризис в Европе наглядно показывает, как важно эффективное сотрудничество между странами в этой сфере.

20 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы вряд ли выправится в краткосрочной перспективе. Маловероятно, что в ближайшее время в Европе выправится баланс спроса и предложения, добавил он. Многое будет зависеть от прохождения осени и зимы, температуры и потребностях Европы в газе.

Новак также рассказал 16 октября, что повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено. Россия, по его словам, готова вести упреждающий диалог со своими партнерами из Европы. Вице-премьер добавил, что в подземных газовых хранилищах стран Евросоюза не хватает около 25 миллиардов кубометров газа.