Эпидемиолог посоветовала заболевшим коронавирусом людям изолироваться от своих питомцев

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Эпидемиолог Колумбийского университета Джессика Джастман сообщила, что исследования, которые проводились в течение почти двух лет пандемии коронавируса, не подтвердили предположения, что домашние животные могут распространять коронавирус на людей.

— Похоже, что домашние животные заражаются вирусом от своих владельцев, а не наоборот, — отметила она.

Она рассказала, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом в основном после тесного контакта с больными людьми. По словам Джастман, в Нидерландах исследователи протестировали 310 животных из 196 домашних хозяйств, где за полгода до этого была обнаружена человеческая инфекция. У небольшого процента домашних животных были признаки активной инфекции, почти у 20 процентов были антитела, указывающие, что животное переболело.

Эпидемиолог добавила, что если кто-то из членов семьи заразился коронавирусом, его необходимо изолировать от всех, включая домашних животных, передает «МИР 24».

Специалист также отметила, что коронавирус может заражать горилл, пум, хорьков и норок.

До этого было выявлено опасное последствие COVID-19 для домашних животных.