Музыкант Владимир Пресняков-старший оценил новый альбом ABBA

Фото: abbasite.com

Российский композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист и деятель искусств России Владимир Пресняков-старший оценил новый альбом группы ABBA.

По его словам, новые треки окунают в ностальгию.

— Я слышал пару вещей, которые были в Сети. Это звучит очень приятно и очень хорошо, где-то ностальгически. Конечно, у людей более старшего поколения это вызовет чувство ностальгии, — отметил он в комментарии ФАН.

Тем не менее, по мнению Преснякова- старшего, легендам поп-музыки было бы сложно конкурировать с нынешними запросами аудитории, если бы они задумались о продолжении карьеры. Он отметил, что популярным ранее коллективам сложно повторить былой успех в настоящее время.

— Такие, где все меньше и меньше, скажем так, ветеранские проекты могут выстреливать. Молодежь сейчас совсем другая, — добавил он.

Легендарный шведский коллектив спустя 40 лет выпустила новый альбом — Voyage. В него вошли десять композиций. Весной 2022 годагруппа планирует представить альбом на концерте с использованием голограмм.