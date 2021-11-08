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Сергей Собянин поздравил музыканта Стаса Намина с днем рождения

Полина Долганова

Общество
Сергей Собянин поздравил музыканта Стаса Намина с днем рождения
Стас Намин / Фото: Из личного архива Стаса Намина

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 ноября, поздравил российского музыканта и композитора Стаса Намина с днем рождения.

— Легендарный музыкант, композитор и продюсер, вы вносите большой вклад в развитие искусства, являетесь гордостью отечественного рока. На ваших популярных песнях выросло несколько поколений слушателей, вы помогли раскрыться и состояться многим талантливым исполнителям и коллективам. Созданный и руководимый вами театр — яркое культурное явление Москвы, завоевавшее сердца зрителей от мала до велика, — говорится в поздравительной телеграмме.

Свое 70-летие композитор и музыкант Стас Намин отметил 7 ноября. «Вечерняя Москва» поговорила с юбиляром накануне праздника. Он рассказал о своем новом альбоме «Летать», а также о том, как провел свой день рождения.

С 3 сентября 2021 года Намин является одним из наставников шоу «Голос 60+».

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