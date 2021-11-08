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«Ничего не решит»: в ГД оценили слова вирусолога о принудительной вакцинации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
«Ничего не решит»: в ГД оценили слова вирусолога о принудительной вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Принудительная вакцинация никак не повлияет на статистику по коронавирусу в России, прокомментировал высказывание вирусолога Петра Чумакова член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, он не понимает, что Чумаков имеет в виду под принудительной вакцинацией. Куринный уточнил, что на данный момент задействованы все механизмы, не считая условно обязательной вакцинации на федеральном уровне.

— На мой взгляд, она уже ничего не решит, потому что те категории, которые попадают под такую обязательную вакцинацию, они фактически сегодня уже вакцинированы где-то на 80 процентов, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, — уточнил Куринный.

Профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) и вирусолог Петр Чумаков заявил в воскресенье, 7 ноября, что для эффективной борьбы с заболеванием необходимо сделать прививки принудительными и обязательными. По словам Чумакова, для победы над коронавирусом необходимо сформировать коллективный иммунитет. Однако некоторые медики поддерживают противников вакцинации, что замедляет этот процесс и усугубляет общую эпидемическую ситуацию в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 7 ноября, что сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в центрах вакцинации на базе ста городских поликлиник и в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе.

«Ничего не решит»: в ГД оценили слова вирусолога о принудительной вакцинации
вирусологВакцинацияГосдума
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