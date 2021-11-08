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«Он начал самоуничтожать себя»: мать Моргенштерна рассказала о его умершем отце

Виктория Сикерина

Общество
«Он начал самоуничтожать себя»: мать Моргенштерна рассказала о его умершем отце
Фото: Youtube /Осторожно: Собчак

Родительница российского рэпера и блогера Алишера Моргенштерна Марина поделилась деталями о смерти его отца Тагира и жизни после случившегося. Родитель ушел из жизни, когда его сыну было 11 лет, однако, узнал он об этом после 14-ти.

Мама отметила, что артист лишь несколько раз в детстве видел папу, но запомнил его как интересного и хорошего человека.

До смерти мужа Марина жила отдельно от него из-за работы. Ее родители помогали воспитывать маленького Алишера.

— Я объясняла ребенку с детства, что его папа — самый замечательный, любит его и всегда думает о нем, но в жизни любого бывают обстоятельства, что папа не может приходить часто (тем более, жить с нами), — отметила она.

О самом Тагире мать Моргенштерна вспоминает как о гордом, добром и сильном мужчине. При этом он был творческим человеком, однако, преуспел в бизнесе, который изменил его характер.

— Не выдержав своего «нового статуса», он начал самоуничтожать себя, как это может делать только сам человек, переживающий ретро-фильм в своей душе, — объяснила Марина.

Также в личном блоге в социальной сети Instagram мать Алишера опубликовала авторскую песню «Я не одна» к трогательному посту. Многие подписчики активно отреагировали на композицию и заявления Марины и поддержали ее.

До этого стало известно, что на концерте рэпера Моргенштерна один из зрителей попросил артиста не использовать в своих песнях нецензурную лексику. Однако сам Алишер Моргенштерн не оставил этот инцидент без внимания и спровоцировал конфликт со своим слушателем.

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