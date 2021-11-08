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«Кризисная ситуация»: Песков рассказал о разговоре Путина с главой ЦРУ

Евгений Белоусов

Политика
«Кризисная ситуация»: Песков рассказал о разговоре Путина с главой ЦРУ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом 8 ноября рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Да, такой разговор имел место по телефону. Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого, 6 ноября, CNN сообщили, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной». По данным журналистов, визит Бернса также связан с желанием Соединенных Штатов установить мотивацию действий России.

Позднее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что людям стоит придерживаться официальной информации о визите Уильяма Бернса в Москву. Он отметил, что подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле «агрессии» Москвы.

2 ноября секретарь Совбеза Николай Патрушев провел встречу в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Совбез уточнил, что обе стороны обсудили российско-американские отношения.

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