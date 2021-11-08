Фото: Пресс-служба МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. Им стал генерал-майор полиции Андрей Мишагин. Ранее он возглавлял управление МВД России по Ульяновской области. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. На эту должность указом президента РФ назначен генерал-майор полиции Андрей Мишагин, — заключила Волк.

В ходе заседания глава МВД рассказал о служебной биографии Мишагина, а также выразил уверенность в том, что его профессионализм и управленческие способности помогут улучшить работу ведомства в Ставропольском крае.

В пресс-службе МВД отметили, что Андрей Мишагин служит в органах внутренних дел почти 30 лет. Свою работу в ведомстве он начал в качестве стажера оперуполномоченного в Тульской области. В 2018-2021 годах Мишанин был главой полиции в Ульяновской области.

В четверг, 4 ноября, Владимир Колокольцев открыл в Санкт-Петербурге мемориальную плиту, посвященную пяти министрам внутренних дел Российской империи. Министр отметил, что все предшественники внесли большой вклад в развитие российских правоохранительных органов и защищали страну, ее национальные интересы, исходя из реалий времени.