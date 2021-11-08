Губернатор ХМАО сделала шесть прививок «Спутником V» от COVID-19

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова шесть раз привилась «Спутником V». Она участвует в эксперименте. Об этом в понедельник, 8 ноября, она заявила на встрече с депутатами региона.

— Я не являюсь профессионалом и в то же время обязана как должностное лицо создать условия для выполнения соответствующих решений [о вакцинации], я этим руководствуюсь и обеспечиваю. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании [вакцины]. Я их сделала «Спутником V». Личных претензий ко мне не может быть.<...> Эти данные будут использоваться в результатах исследований, — передает ее слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что вакцина «КовиВак» от коронавирусной инфекции стала доступна в учреждениях здравоохранения Западного военного округа (ЗВО). Врачи уже получили необходимые препараты. С помощью полученной вакцины семьи военных смогут пройти ревакцинацию против заболевания.

За день до этого глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз.