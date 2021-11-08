Суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram и поисковик Google на четыре и два миллиона рублей соответственно за неудаление запрещенного контента. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению», — прим. «ВМ»), и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей, — сказал собеседник «ВМ».

Американский поисковик Google оштрафован по той же административной статье на два миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google за повторный отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории РФ. В связи с этим компании грозит штраф в размере от пяти до 10 процентов годового оборота.

В Роскомнадзоре также заявили, что платформа YouTube также регулярно игнорирует требования российской стороны удалить материалы, которые содержат запрещенные в стране данные. По состоянию на 27 октября видеохостинг не удалил более 2,4 тысячи опасных для россиян видео. К такой информации относятся ролики, опровергающие опасность коронавируса, видео с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста и многое другое.