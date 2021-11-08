В ГИБДД назвали дедлайн для замены покрышек на автомобиле в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичным автолюбителям следует установить на свои машины зимние шины до вторника, 9 ноября. Именно эту дату назвали в столичной ГИБДД в качестве дедлайна.

В ведомстве ссылаются на прогноз синоптиков, согласно которому ночью 9 ноября в Москве ожидаются минусовая температура и снег.

— Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте, — предупредили в ГИБДД.

Также в ведомстве призвали пешеходов быть внимательными при переходе дороги.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.