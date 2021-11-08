Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации на границе Польши

Фото: Twitter / AndrzejDuda

Президент Польша Анджей Дуда собирает совещание по ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности страны в понедельник, 8 ноября.

— В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14:30 (16:30 по Москве — прим. «ВМ») в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

В настоящее время группа беженцев находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.